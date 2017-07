Karen quiere paz en Latina

Karen Schwarz regresó a Latina por la puerta grande y aseguró que los discrepancias que pudo tener con Rodrigo ‘Peluchín’ González quedaron en el pasado. “Regreso teniendo las cosas claras y mientras las cosas se puedan manejar bien, no hay problema. Evidentemente me van a preguntar, pero yo como siempre lo he dicho, no voy hablar de él. Para mí es pasado. No le guardo rencor”, comentó la nueva conductora de ‘Qué tal sorpresa’.

Asimismo, no descartó una posible reconciliación con el conductor de ‘Amor, amor, amor’. “Es un tema que tendría que ver el canal, si yo me llego a juntar con él, no va hacer una decisión de nosotros, creo que va hacer decisión del canal”, dijo.

Schwarz también dejó en claro que no le serruchó el piso a Maricarmen Marín y que lleva una buena relación con la también cantante.