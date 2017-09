Karen Schwarz y Sofía Franco como nunca lo imaginaste

La conferencia de la Teletón fue la excusa perfecta para que Karen Schwarz y Sofía Franco se vean las caras y hasta se animen a tomarse una fotito juntas. Pese a que varios años atrás se dijo que la ex Miss Perú fue quien le serruchó el piso a la rubia, Karen aseguró que ellas tienen una amistad cordial.

“Con Sofi siempre nos encontramos porque compartimos la misma estilista. Siempre cuando nos encontramos nos reímos de lo que sale en la tele… Ella no me conocía, yo no la conocía, se decía mucho, no hubo tiempo ni siquiera para poder conocernos y para solucionar el supuesto conflicto que hubo y han pasado casi seis años ya, y ella está en lo suyo y yo en lo mío, cada quien con su bebito y con su familia y creo que de eso hay que hablar, de cosas lindas”, comentó la conductora de ‘Que tal sorpresa’.

Asimismo, Karen aseguró que no es amiga de Sofía, pero mantienen la cordialidad. “Somos conocidas, pero cada vez que nos vemos hay cariño, respeto, ella me pregunta por mi bebé y yo le pregunto por el suyo y hay mucha cordialidad”, acotó.