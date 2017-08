¡Karen y Lucas ya chapan!

La modelo Karen Dejo y el bailarín Lucas Piró ya no ocultan su amor y fueron vistos dándose un apasionado beso durante los ensayos del Primer Campeonato Mundial de Baile de El Gran Show. En las imágenes que mos­tró el programa de Gisela Valcárcel, se observa a ambos muy cómodos y más cariñosos de la cuenta.

“Me he dado la oportunidad de co­nocerlo, me parece muy buen chico y me siento tranquila”, dijo la morocha tras la difusión de las imágenes.

Por su parte, el bailarín argentino comentó: “No puedo decir que estoy enamorado, nos estamos conociendo, elegimos conocernos, vamos a ver con el tiempo”.

En la décima gala del concurso de baile, Karen quedó sentenciada junto a Thiago Cunha, uno de ellos pasará a la gran final y podrá llevarse la anhelada copa internacional.