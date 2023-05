Compartir Facebook

Karime Scander y Jorge Guerra fueron captados por varios transeúntes de Lurín luego de verse involucrados en un accidente automovilístico de la zona.

La pareja de actores se han vuelto bastante famosos en el país por la interpretación a sus personajes en la serie ‘Al Fondo hay Sitio’.

Por esto mismo es que ambos son muy reconocidos en las calles por los seguidores de la serie, quienes al verlos les piden una foto. Esto hace difícil que los actores pasen desapercibidos.

Karime y Jorge sufren accidente

Los actores fueron captados este miércoles 10 de abril por las ‘ratujas’ de Instarandula en Lurín. De acuerdo a las imágenes que mandaron los seguidores de la cuenta, la actriz se vio involucrada en un accidente de tránsito, pues su vehículo se vio afectado.

Mediante la cuenta de Instagram que maneja Samuel Suárez, se mostraron los videos de los seguidores que se encontraban en el lugar de los hechos.

Según reportaron, el choque habría ocurrido debido a una distracción de Karime, pero esto no ha sido comprobado.

“Alessia de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se chocó en San Pedro (Lurín) y está con Jaimito. Se tapan porque tienen miedo que saga en redes, ya que al parecer chocó porque estaba hablando por celular”, escribió una de las ‘ratujas’ en la imagen que envió.

En el video se a la actriz fuera de su auto con una de las partes del vehículo en la mano, mientras trataba de ver qué es lo que había pasado. En otra de las imágenes se logra ver la zona donde el vehículo resultó dañado, siendo esta uno de los faros.

Debido a la cantidad de gente grabando la escena, la actriz decidió meterse y esconderse en su vehículo como se vio en un clip. Esto llamó la atención de los usuarios, quienes cuestionaron su accionar. “Alessia está dentro del carro, no quiere salir”, comentó un usuario.

En las imágenes también se logra ver a un efectivo policial tomando apuntes sobre lo sucedido y se ve que el actor Jorge Guerra también iba con ella.

Samu se pronuncia

Tras la imágenes, el popular ‘Samu’ se pronunció y señaló que los actores están bien y que solo resultó dañado el vehículo.

“Lo importante que están bien no ha pasado nada malo. No hubo mayores más que el tema del carro que imagino el seguro lo va a cubrir. Pero obviamente que la actriz al ver que la gente estaba grabando no quería, debe ser un momento bastante incómodo. No sabemos los motivos por lo cual ocurrió este choque”, indicó.

