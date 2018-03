Karla Tarazona amenaza a Leonard

Continúa la ‘guerra’. El cantante Leonard León mostró en el programa ‘Reporte semanal’ los mensajes de WhatsApp que le envió su ex esposa, Karla Tarazona, donde le advierte que no quiere cerca de sus hijos a su nueva pareja, Olenka Cuba.

“No la quiero cerca a mis hijos. Si no hago público quién es, ¿qué crees, que no me iba a enterar?”, escribió Karla, haciendo referencia al pasado de la modelo, que estuvo presente en el atentado al porsche del narcotraficante Gerald Oropeza.

“No le tengo miedo a nada ni a nadie, pero mis hijos no se rodean con ese tipo de personas”, agregó.

Por su parte, el cumbiambero dejó en claro que no hará caso a la presentadora de televisión. “Nadie tiene el derecho de prohibirme que mis hijos puedan conocer a mi nueva pareja, todos tenemos derecho a ser felices”, sentenció.

Mientras que Olenka manifestó que ella conocerá a los hijos de Leonard cuando el músico lo “decida”. Todo indicaría que a la modelo le tiene sin cuidado lo que diga Tarazona.

De otro lado, Leonard calificó de “exagerado” la medidas de protección que pidió Karla. “Sería inaudito que yo permita que una persona le haga daño a mis pequeños”, afirmó.