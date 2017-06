Karla ‘chotea’ a príncipe de Gamarra

Luego de que se filtraran unas imágenes en las que aparecen Karla Tarazona y Alexander Blass besándose, la exmodelo dijo que no quiere saber nada del ‘príncipe de Gamarra’, pues se especula que sólo buscaba colgarse de la fama de ella. “¿Si Alexander me buscó por interés? La verdad, sólo él sabe lo que realmente quiere, yo ya no pongo las manos al fuego por nadie”, comentó la Tarazona.

Pese a la separación, un contrato los mantendría unidos, pues Karla asegura que ella participará en un videoclip del cantante. “Lamentablemente las cosas se apresuraron y ya estaban hechas, yo no quería que se mal interpreten las cosas. ¿Si me seguirán viendo con Alexander? yo tengo que cumplir un contrato con él, porque yo fui contratada para un video clip. De ahí en adelante, no tengo nada que ver con él. Es mi amigo, pero lo otro (una relación) prefiero dejarlo ahí. Yo quiero estar tranquila emocionalmente y prefiero que todo esto baje”, precisó Karla.

NO SUELTA A CHABELITA

De otro lado, ante el dilema de una supuesta salida entre su hijo, Christian e Isabel Acevedo, la animadora dijo que todo dependerá de su pequeño. “La gente que me conoce, sabe que cuido la estabilidad emocional de mi hijo, yo siempre he dicho que para presentarle una pareja a mi hijo debemos de estar muy seguros, si con los años ellos duran cinco o seis años, quizá por decisión de mi hijo él quiera salir con ese tipo de compañía, mientras tanto yo tengo que cuidar de la estabilidad emocional de mi hijo”, finalizó.