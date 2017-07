Karla cuadra a ‘wachimán’ por imprudente

Luego de ver las imágenes en las que Christian Domínguez ´pone en riego la vida de su hijo, poniéndolo al volante, Karla Tarazona salió al frente y arremetió contra el cumbiambero y contó las medidas de seguridad que ha tomado para con su pequeño.

“Yo como mamá tomo una acción por protección a mi hijo, pero lo que él tenga que asumir (La denuncia por utilizar brevete falso) es su culpa. Yo he llegado a la decisión de que él tiene la visita en la casa hasta cierto horario, pero no va a salir de mi casa con el bebe … Gracias a Dios en ese momento no se le cruzo un loco o un perro”, comentó Karla.

Asimismo, la exmodelo contó que no cambiará de opinión hasta que el cantante aprenda a ser responsable. “Tampoco creo que él tenga la mala intensión con su propio hijo, pero hay que ser responsables. Tiene que aprender a cuidar a su hijo. No voy a tomar ninguna acción legal contra él, pero si yo tengo que cuidar a mi hijo y que el papá aprenda a ser responsable, lo haré”, acotó.

De otro lado, Tarazona descartó los rumores sobre la mamá de Alexander Blas, doña Justina Bravo, de quien se dice que no aceptaba a Karla porque tenía algún interés económico pues el ‘príncipe de Gamarra’ habría sido quien le pagó los pasajes de su viaje a Disney. “No conozco a su mamá, pero sé que es una súper mamá. ÉL a mí no me ha pagado nada, cuando lo conocí a él yo ya tenía mis viajes comprados. No hay nada mejor que uno mismo se dé las cosas para que luego no te saquen en cara, sino mira al otro (Por Christian Domínguez) como me salió con que yo los adopté” agregó Karla quien estará como invitada en el circo de Soy Luna desde el 21 de Julio.

“SÓLO SOMOS AMIGOS”

Sin embargo, Karla le puso cruz a Alexander Blas, con quien asegura no tendrá más que una amistad. “Con Alexander quedó en intento (de tener una relación), creo que los hombres buenos no existen para mí. A raíz del video con Dailyn Curbelo, sólo habrá una mistad con él y nada más”, precisó.

(V. Rondón)