Karla Tarazona no se queda callada y le manda mensaje a Sebastián Lizarzaburu

A pesar de que Andrea San Martín en el pasado la criticó por exponer los problemas que tenía con Christian Domínguez, Karla Tarazona salió en defensa de la ojiverde y reprochó la actitud del ‘Hombre roca’, quien es acusado por la modelo de no cumplir con la mensualidad de su pequeña.

Andrea te criticó en el pasado y ahora está pasando el mismo problema con Sebastián…

Es que las personas tenemos que pasar las cosas para saber lo que se siente, sobretodo que es una situación complicada porque ella está embarazada. Yo he hablado con Andrea, y sé que él le ha dicho que no quiere ir porque ella va estar ella ahí, yo le he dicho quéjate porque los hombres son bien vivos y te quieren voltear la torta.

¿Tú la has llamado?

Hemos conversado últimamente, hay personas que lamentablemente no entienden a la buena. Todo el mundo dice defiende tus derechos, cuando se tiene que dar mitad-mitad, si se pasan los días (en mandar la manutención) uno de donde va a sacar. A mí esas cosas me indignan, que fresca puede ser la gente.

¿Crees que Sebastián es fresco?

Todos sabemos que siempre hay un lado fresco, entonces me parece fresco porque encima Andrea esta que le dice ‘ve sácala y llévala a pasear’, entonces tiene que aprovecharlo.

¿Qué le has aconsejado?

No es que le aconseje, pero si nos sentamos a hablar. Es complicado para una mujer embarazada, inconscientemente su bebé está sufriendo. (J. A).