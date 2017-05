Karla se burló de Christian Domínguez con este baile en concierto de Los Hnos Yaipén

Este último fin de semana, Karla Tarazona estuvo presente en uno de los conciertos de Los Hnos Yaipén en Chiclayo. La actriz cómica estuvo animando tremendo evento, pero sorprendió a todos los asistentes cuando se atrevió hacer el pícaro baile: “Mata el gusano”.

Como se sabe, esta canción era interpretado y bailado por su ex pareja, Christian Domínguez. Al ya no pertenecer a la orquesta de Los Hnos. Yaipén, Karla no lo dudó y empezó a moverse con unos de los bailarines, quien no perdió el tiempo y la cargó al ritmo de la música.

Indudablemente, Karla no esperaba la cargada y tuvo que sujetarse del cuello del integrante de la orquesta para no caerse. Pero todo no quedó ahí, la Tarazona aprovechó el momento para mandar indirectas al padre de su hijo y a la bailarina Isabel Acevedo. “Yo no soy fácil”, acotó.