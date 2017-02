Karla sobre Isabel Acevedo: “Ella va a terminar despechada”

Rompió su silencio. Pese a que en las últimas semanas Karla Tara­zona no ha querido pronunciarse acerca de la nueva relación que mantiene su expareja Christian Domínguez con la bailarina Isabel Acevedo, lo cual era un secreto a voces, en los cortes comer­ciales del programa ‘Cuéntamelo todo se fue de boca y ter­minó dejando como un total ‘tramposo’ al cantante.

“Yo no soy des­pechada (…) la que va a terminar des­pechada va a ser ella, ella va a hacer lo que yo no hice, se va a sentar y lo primero que va a hacer (es contar cómo empezó su relación). Me engañó va a decir… acciones matan pasiones, es decepción”, expresó Karla Tarazona en la conversación que mantuvo con los con ductores del progra­ma de ATV, y la que no imaginó que sería grabada.

Pero eso no es todo, Karla también confirmó que el cumbiambero la adornó con Isabel y que se enteró a través del programa ‘Amor, amor, amor’, cuando mostraron un video en el que ambos aparecen en un evento que se reali­zó en provincia. “Yo me enteré cuando salió en Amor, amor, amor. Y él me dijo que coincidie­ron en los viajes por­que ella fue a bailar”, contó Tarazona.

