Karla Sof pide pena de muerte para Rony

Con un nuevo semblante, así se mostró Karla Solf, quien reapareció en la televisión para pedir pena de muerte para todos los maltratadores de mujeres como su expareja Ronny García. “No podemos darle tregua a esos desgraciados que nos sigan manipulando. Estoy de acuerdo con la pena de muerte a esos violadores y enfermos golpeadores, porque esos no cambian. Lo hacen una, dos o tres veces… te podrán pedir perdón, pero siempre te van a seguir golpeando”, comentó la víctima de Ronny García, quien ahora se proyecta abrir una pastelería y se encuentra enfocada en sus hijas.

Asimismo, Karla comentó que luego de haber sido violentada por el músico, no piensa en rehacer su vida amorosa. “Por ahora estoy enfocada en mis hijas, no me siento preparada para volver a rehacer mi vida amorosa, porque primero tengo que reencontrarme conmigo misma, sanar heridas que tengo”, acotó.