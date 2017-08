Karla Solf: “Ronny García me golpeó en la cárcel”

La joven Karla Solf se armó de valor y contó detalles del infierno que vivió al lado de Ronny García cuando lo visitaba en el penal de Chincha, además de lo culpable que la hacía sentir por su arresto. “Me golpeó porque no quise que me deje ‘chupetones’ y decía que salía con otra persona”, contó Solf en el programa ‘Nunca Más’.

“Una vez en el penal, yo le metí una cachetada porque me dijo: ‘No es mi hija, no la quiero, ojalá que te pase algo y la pierdas. Yo no soy el papá’”, agrega Solf, asegurando que desde ese día decidió ponerle fin a la relación que tenía con el cumbiambero.

Karla también mostró las fuertes conversaciones que tenía con Ronny, en las que se escucha como este la insultaba con palabras soeces, y la calificaba de ‘parásito y ‘repudiable’.

Sobre los primeros meses de su embarazo, contó que pese a que ella tenía infección urinaria, él le pedía que mantengan relaciones sexuales. “Estaba con infección urinaria, dormíamos en el piso, a veces había para comer, otras veces no. Tenía un embarazo en riesgo de 3 meses y a él no le interesaba. Me veía sangrando y no le importaba”, dice.

Llora por su hija

En otro momento, Karla rompió en llanto al contar que su hija Esperanza, a quien firmó con sus dos apellidos, sufre de un soplo al corazón y que necesita ayuda médica. “No merece haber pasado por tantas cosas. Y si ahora yo estoy acá es por ella”.

Antes de terminar la entrevista con Andrea Llosa, Karla aseguró que desea que Ronny se pudra en la cárcel.

DATO:

Karla Solf se disculpó con Andrea Llosa por los malos momentos que le hizo pasar y le agradeció por la ayuda médica que su programa le brindará a su hija de tan solo mes y medio.