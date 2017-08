Karla Tarazona basurea a Diego Chávarri por esta razón

A Karla Tarazona poco le importa que Diego Chávarri la haya calificado de “despechada”, más aún porque en algún momento lo acusaron de haber golpeado a una de sus parejas, en referencia a Melissa Klug. “Imagínate qué podría pensar de una persona o qué podría opinar de una persona que su expareja sale y lo denuncia de haberla maltratado, no me inspira nada bueno, ni nada malo. No es mi amigo”, dijo la conductora en el set del ‘Reventonazo de la Chola’.

En otro momento, Tarazona contó entre lágrimas que le dolió mucho que Domínguez haya dicho que “adoptó” a los hijos que tuvo con Leonard León. “Duele mucho ver a esa persona que dice que entregó su corazón, decir ahora que adoptó a todos ellos… eso sí duele”, dijo.