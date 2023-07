Compartir Facebook

El tiktoker Pablancho reveló la denuncia por violencia psicológica que recibió por parte de Karla Tarazona tres meses después de criticarla en su programa.

En abril de este año Karla Tarazona protagonizó un vergonzoso incidente luego de que un tiktoker invitado al programa ‘Préndete’ arremetiera contra ella. El joven conocido como Pablancho en redes sociales criticó a la conductora en vivo y le dijo que trabaje en vez de pedirle dinero a su exmarido.

“Karla, mejor deberías de trabajar en lugar de estar pidiéndole plata a tu exmarido para cuidar a tus hijos”, fue lo que dijo el Tiktoker.

Esto tomó por sorpresa a la conductora y a todas las figuras de la farándula que estuvieron invitados al programa ese día. Incluso causó indignación en varios usuarios quienes lo tomaron como una falta de respeto.

Pese a que en el momento Karla Tarazona manejó la situación con humor, tres meses después decidió demandar al tiktoker por violencia psicológica.

Karla Tarazona demanda a tiktoker

El tiktoker Pablancho con más de 200 mil seguidores compartió un video en redes sociales donde se expresa de la demanda que recibió de la conductora.

“Me ha llegado una denuncia desde la Corte Superior de Justicia de Lima, donde ella me adjudica el haberle maltratado psicológicamente por el simple hecho de haberle dicho ‘por qué no te dedicas a trabajar, en vez de pedirle plata a tu marido’”, empezó diciendo.

El creador de contenido también dejó ver que la conductora no solo lo demandó, sino que también interpuso una orden de alejamiento y exigió que el joven no la mencione en redes sociales.

“Se ha puesto una medida de protección y no puedo acercarme a menos de 300 metros de distancia (…) Me han prohibido todo tipo de estigmatización y no puedo difundir su voz ni su imagen”, agregó.

Sin embargo, el joven influencer indicó que buscará ayuda legar y acusó a Karla Tarazona de estar victimizándose.

“Yo tengo derecho a dar mi opinión y a defenderme. Es sorprendente el nivel de victimización de parte de esta señora, se la ha agarrado conmigo y me está tildando de maltratador psicológico, cuando ella habla de todo el mundo en su programa televisivo y no por eso va estar denunciando”, manifestó.