Karla Tarazona explotó y lloró en vivo por sus hijos

Esta mañana, en el programa “Espectáculos”, la bella Karla Tarazona en pleno enlace en vivo rompió en llanto al ya no aguantar la difícil situación que está afrontando tras su separación con Christian Domínguez.

“Yo te voy a decir algo, y si me quiebro ahorita no es por un hombre, es por mis hijos. Porque lamentablemente yo siempre voy a tener en mí el no haberle dado a mis hijos la familia que yo no tuve. Lamentablemente por circunstancias de la vida, no se la pude dar. Eso no quiere decir que esos niños van a ser infelices, que no van a poder realizar sus sueños como uno que sí tiene una familia completa”, comentó Karla.

La conductora Jazmín Pinedo, le recordó a Karla que sus hijos no tendrían por qué sentirse mal pues todo el Perú sabe el arduo trabajo ha hecho la ex conductora de “Hola a Todos” por salir adelante.

“Yo creo que tus hijos jamás podrían juzgarte Karla porque como tú dices: uno como madre tiene la intención de entregarle todo, hasta el alma, para que no tengan que pasar por este tipo de situaciones. Una mamá no quiere que sus hijos sufran. Jamás podrían decir: mi mamá nunca intentó darme esto”, sentenció la “chinita”.