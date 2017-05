Karla Tarazona le dice a Christian que tiene “cara de jebe” y él reacciona así

Karla Tarazona, fiel a su estilo atacó de la peor manera a Isabel Acevedo y a su ex pareja Christian Domínguez, indicando que tienen “cara de jebe”. Ante esta situación, diversos medios fueron en busca del cumbiambero y este reaccionó así.

“Por respeto no diré nada porque no quiero que me reclame. El único acuerdo que existe entre nosotros es por el bebé y cada uno se hace responsable de él como corresponde”, señaló.

Por otro lado, Karla señaló que mantiene sólo una relación de padres con el cumbiambero y no se pelearía por él.