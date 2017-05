Karla Tarazona: “Leonard es mejor que Christian”

Quien iba pensar, que luego de haberle dicho la vela verde ante cámaras de televisión a Leonard León , Karla Tarazona, años después, volvería a referirse al ‘leoncito’ como ‘un buen padre’. En entrevista con la Chola Chabuca, la animadora dijo que el cantante del ‘Grupo América’ ‘es mejor que Christian Domínguez’. “En ese sentido, ¿Leonard se está portando mejor que Christian?”, preguntó la Chola Chabuca, a lo que Karla respondió: “sí, eso es cierto”.

De otro lado, la exmodelo arremetió contra Gisela Valcárcel y contó que le molestó que la ‘señito’ presente a Isabel Acevedo y Christian Domínguez, como sus ‘jales bombas’, pese al escándalo de infidelidad.

No me molesté con Gisela pero no entiendo. El año pasado los botaron por las faltas de respeto que le hicieron a ella misma, todos sabían lo que pasaba. Conversé con Gisela de mujer a mujer y ahora los reciben como dos estrellas”, comentó Karla.

Asimismo, Karla dijo que el verdadero motivo de su separación con Christian fue por infidelidad. “Lo nuestro ya estaba mal desde que salieron los audios y mensajes de texto (de Vania Bludau). Recién había dado a luz. Después participamos en ‘El Gran Show’ y en el mes de julio él ya estaba viajando con su bailarina. Yo no iba a más a las giras porque estaba abocada a mi hijo, sin embargo ella sí, y lo que él alega es que era su amiga, pobrecita la amiga como había terminado con el novio, le pedía, te acompaño a tus giras porque acabo de terminar con mi novio, me siento mal, eso es lo que él a mí me dijo y hay videos desde el 19 de julio que ellos están en Ayacucho”, declaró Karla en ‘El Reventonazo de la chola’.

Con lágrimas en los ojos, la empresaria le envió un mensaje al padre de su hijo. “Yo de corazón, sinceramente, deseo que les vaya bien, lo que a mí me molesta es que me quieran ver la cara de tonta durante tanto tiempo. Si cometiste un error, asúmelo, y di, sí me equivoque, tienes el derecho de enamorarte otra vez. Un hijo no ata a nadie, si ya no amas a esta persona sé sincero y di, ya no te amo”, acotó.