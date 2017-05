Karla Tarazona molesta con Christian Domínguez por dejar entrever que ella le fue infiel

Hace unos días Christian Domínguez declaró que estaba decepcionado de Karla Tarazona por todas sus declaraciones en la prensa pues sólo piensa en facturar. Pero no fue lo único que señaló, pues habló una vez más que nunca le fue infiel a Karla, por el contrario dejó entrever que ella habría sacado los pies del plato.

Ante esta situación Karla salió al frente a decirle de todo a su ex pareja. “Es cierto que con el tiempo se sabe la verdad, pero yo tengo rabo de plástico, no de paja. Cuando uno habla lo hace con pruebas. Quieren desviar el tema con eso de las leggins y los costosos zapatos que me dio la señorita. Realmente estoy decepcionada por haber pensado que las personas son diferentes. Cuando recién empiezas todo es maravilloso, pero luego tu verdadera personalidad aflora. Solo te puedo decir que ya no me quedaré callada e iré por donde vaya la corriente”, indicó.