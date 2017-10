Karla Tarazona: “Nadie me calla”

La conductora de televisión Karla Tarazona aseguró que Christian Domínguez no la puede callar porque hasta el momento una jueza no ha dictado sentencia de la denuncia por difamación que le interpuso. “Si ha sido aceptada (la denuncia), pero no porque haya ganado, sino porque es una denuncia de violencia familiar y esas demandas son aceptadas sí o sí. Hay un proceso de investigación y una jueza va a dictaminar si es verdad o mentira”, sostuvo la Tarazona.

Asimismo, comentó que en los próximos días Domínguez tendría que pasar un examen psicológico, de lo contrario la denuncia quedará archivada. “Para que procesa el señor tiene tres días útiles para hacer el examen psicológico, si en tres días no hace eso, su demanda queda, lo mismo que paso con su novia, no aceptada”, dijo. Además, reiteró que tiene “las pruebas” suficientes para enfrentarse al padre de su hijo.