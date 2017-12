¿Karla Tarazona e Isabel Acevedo serán las nuevas amigas del Espectáculo?

En plena época navideña, Karla Tarazona, dijo que existe la posibilidad de llevar la fiesta en paz con Isabel Acevedo si es que la bailarina cambia de actitud, y no descartó un amiste con la actual pareja de Christian Domínguez. Además anunció que el 27 de Enero estará en el Sunset Colors Festival en Punta Hermosa.

-¿Christian retiró todas sus cosas de tu casa?

Yo me he mudado, y vendí hasta las cucharas, todo lo que hay en mi casa es nuevo.

-¿No hay ni un recuerdo de Christian?

No. Decidí vender todo lo que había en mi casa y todo es nuevo, ya no hay ni rastro ni sombra. El proceso de la separación fue muy difícil por las circunstancias en que se dio, pero a estas alturas con todo lo que se ha demostrado yo me siento muchos más tranquila.

-¿Qué tal te pareció que tus exsuegros aparezcan en un programa de televisión a decir que no vena tu hijo?

Con respecto a los papás no tengo absolutamente nada que opinar, ya es cosa de ellos como familia si quieren salir hablar o no. Yo también podría traer a mis papás que también tendrían muchas cosas que decir, pero considero que el exponer a mi familia, a que salgan llorando, es dejar carta abierta a las personas para que opinen y las ofendan. Prefiero defenderme sola, , no necesito que nadie me defienda. Yo puedo demostrar que jamás les he negado la visita.

-¿Cómo pasarás la Navidad?

No he conversado sobre ese tema con Christian. Pero mi hijo no va a compartir con esa señorita (Isabel Acevedo).

-¿Nunca habrá paz Isabel?

Me parece imposible con ella, a menos que las personas vengan con otras actitudes y cambien las cosas. A mí no me molestaría que un día me dé cuenta que las personas cambian y de corazón sincero admiten sus errores.