¿Karla Tarazona olvida a Christian Domínguez con este empresario?

Karla Tarazona vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego que el programa “Cuéntamelo todo” dejara entrever que la ex conductora de TV tendría nuevo amor y se trataría de un empresario de Gamarra.

Este nuevo galán tiene como nombre Alexander Blas. Ante esta situación, Karla salió al frente a poner el parche y aclarar que Alex es solamente su amigo, pero que a pesar de todo lo sucedido no le cierra las puertas al amor.

“Si se presenta en algún momento la oportunidad de tener una pareja, bien. Si no, también, no es que Dios mío odio a los hombres y nunca más en mi vida voy a volver estar con uno. No me roba el sueño tener a alguien, pero si lo tengo, no me voy a esconder tampoco”, señaló.