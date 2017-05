Karla Tarazona se ríe de las amenazas de Christian

La conductora de televisión, Karla Tarazona confirmó que fue tentada a pisar la pista de ‘El Gran Show’ el último fin de semana, sin embargo, no aceptó porque “jamás” compartiría el escenario con Christian Domínguez y su nueva pareja, Isabel Acebedo.

Tal como dijo Karibeña, la exesposa ‘simbólica’ del cumbiambero fue llamada al reality de baile como refuerzo de Shirley Arica, quien estuvo sentencia la última gala del programa de Gisela Valcárcel.

“Sí, es cierto, si me llamaron pero al final terminé mandando un video sobre que voten por ella (Shirley). Su manager me llamó. ¿Si me ofrecieron dinero? No, solo era apoyo”, sostuvo Tarazona, quien anunció que se realizará el primer festival ‘Vale Todo Fest The Drag Edition’ el 26 de mayo en la discoteca ‘Daw Town’ y el 27 en el Jockey Club.

-¿Has visto a Christian luego que te sentarás en el ‘Reventonazo de la Chola’?

Claro, lo he visto porque fue a ver a su hijo.

-¿Te dijo algo?

No, nada.

-Christian dijo que facturas hablando de él

Yo trabajo y él también. A honores no está parado en ‘El Gran Show’.

-Chabelita dice que nunca se metió en tu relación

Sí, todos le creemos, hasta yo le creo (responde con ironía).

-Se dice que habría un pasado oculto de Karla y que podría salir.

Yo tengo rabo de plástico, no de paja.

-También se dejó entrever que no habrías sido agradecida con la familia de Christian.

El hecho de ser una persona agradecida no quiere decir que te tengas que guardar las cosas.

-Leonard León dijo que Christian debería aceptar que fue infiel, como lo hizo él ¿Qué piensas?

En general, si se admite las cosas que se hace, te irá mejor.