¿Karla Tarazona se somete a cirugía para parecerse a Isabel Acevedo?

¡¡PARA NO CREERLO!! A pesar de haber estado tantos días alejada de las cámaras, la bella Karla Tarazona apareció este último martes en una conferencia de prensa, sorprendiendo a todos los periodistas, pues la ex pareja de Christian Domínguez apareció con un rostro totalmente distinto.

Algunos de sus fans indicaron que Karla quería parecerse a Isabel Acevedo, actual pareja del cumbiambero. Tras esta situación, la ex conductora de TV indicó que se sometió a una operación debido a que hace algunos días tuvo un accidente en Pucallpa.

“Tuve un accidente en Pucallpa, por la lluvia había mucho barro, me resbalé y caí contra un árbol. El lunes me operaron, porque se me fisuraron los dientes y eso ha sido todo. No me daría vergüenza decir que me operé la nariz, pero eso no pasó. Las cirugías que tengo son en el busto y derrier”, señaló Karla.

Pero todo no quedó ahí, también se tomó un tiempo para hablar de su ex pareja, Christian Domínguez, quien le ha pedido una reparación civil de 40 mil soles. “Entonces, ¿para qué lo pide? Todo el mundo sabe que si tú pides indemnización es porque quieres la plata, pero no porque el Estado loexige“, indicó.