Karla Tarazona sigue firme con juicio a Domínguez

La conductora de televisión Karla Tarazona asistió ayer a la Fiscalía Provincial Penal Chorrillos para rendir su manifestación sobre el juicio que le entabló a su ex Christian Domínguez tras exponer la vida de su hijo. “Todo bien, gracias por venir, mi hijo está involucrado en esto y prefiero no emitir algún comentario”, sostuvo Karla a las cámaras de ‘Cuéntamelo Todo’ al salir de la entidad estatal.

Y aunque no quiso entrar en detalles, sostuvo que esperará el veredicto de la Fiscal. “La citación de hoy es para mí, no para Christian. No sé cuándo tenga que venir él”, agregó.

Como se recuerda, Karla denunció a Christian por manejar su auto mientras tenía sobre su regazo a su hijo Valentino y sin cinturón de seguridad.