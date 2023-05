Compartir Facebook

La conductora Karla Tarazona dejó en claro que al parecer tendría nueva pareja y bromeó con que no teme ser captada con su nuevo galán.

Atrás dejó su pasado con el ‘Huevero’ Rafael Fernández, ahora Karla le habría dado otra oportunidad al amor por lo que se encuentra feliz y tranquila.

¿Con nueva pareja?

En una entrevista para un diario local, la presentadora de televisión confirmó que viene saliendo con una nueva persona de iniciales G.M y recalcó que no teme a nuevamente enamorarse ya que está dispuesta a buscar su felicidad con la persona indicada.

“Mi corazón está tranquilo y disfrutando de mi vida sin hacerle daño a nadie”, dijo inicialmente Karla bastante segura de sus palabras.

Y es que la madre de 3 pequeños afirmó que el día que la capten con alguien será porque está segura de iniciar nuevamente una relación amorosa.

“Que no les sorprenda si me ven con alguien, soy una mujer soltera y el día que muestre a alguien es porque estoy segura lo que pasa”, declaró para el medio local.

Aprendió la lección

Además, enfatizó en que no cometerá el mismo error que con Rafael Fernández por lo que evitará exponer su relación a las redes sociales para evitar especulaciones equivocadas.

“Ya aprendí a no decir nada de mi vida amorosa. Si en algún momento me ven caminando o agarrada de la mano de alguien, no hay ningún problema”, acotó Tarazona.

Pues Karla se ha mostrado mucho más segura y decidida respecto al amor ya que a pesar de no haber tenido ningún final feliz sus relaciones pasadas confía en que su príncipe azul aún está esperando por ella.

¿Quién es Rafael Fernández?

Rafael Fernández fue expareja de Karla Tarazona, es un empresario dueño de un negocio dedicado a la producción y exportación de huevos.

Fernández no tuvo presencia en los medios de comunicación hasta que inició su romance con Karla Tarazona en el 2020.

El empresario tiene tres hijos hombres. El conocido como ‘Rey de los huevos’ se muestra muy activo en redes sociales y sube fotos con cada uno de ellos frecuentemente.

Actualmente, ya se encuentra en otra relación y cerró su capítulo con Tarazona que terminó en medio de escándalos y demandas.