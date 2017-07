Karla y Leonard mejor que nunca

Las peleas para ellos son cosa del pasado. Karla Tarazona y Leonard León volvieron a juntarse. El cantante del Grupo América –con rosas en mano- fue a visitar a su expareja y madre de sus hijos a los ensayos de su próximo debut en el Circo de Soy Luna. “Me da mucho gusto venir a ver a Karla y desearle lo mejor en su próximo debut. Me da gusto que tenga mucho trabajo, ahora hay una buena relación por nuestros hijos”, dijo el ‘Leoncito’.

“Me da gusto ver a Leonard. Ahora puedo decir que somos amigos, con Christian Domínguez no puedo decir lo mismo. A pesar de que durante 7 u 8 años hemos estado distanciados y que ahora nuestra relación es más amical, me encanta que me llene de su buena vibra”, dijo Tarazona que estará en la carpa desde el 21 de julio en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Panamericana Norte.