Katia Palma feliz en ‘Yo Soy Kids’

La carismática Katia Palma aseguro estar entusiasmada porque será jurado del programa infantil ‘Yo Soy Kids’, que regresa a la pantalla de Latina desde este lunes a partir de las 8:30 de la noche. “Es la primera vez que trabajaré con niños. ¿Si seré dura con ellos? Es difícil decirle no a los niños, hay mucho talento, pero siempre le daremos un mensaje positivo. Será un programa para toda la familia”, sostuvo.

De otro lado, adelantó que será protagonista de un nuevo film. “Adolfo Aguilar me hizo la invitación, no puedo decir de que se trata, pero es algo que me pinta de pies a cabeza. Es de humor y quiero estar involucrada porque me gustaría que tenga mi marca”, remarcó.