Katia Palma respondió a las acusaciones de Johanna San Miguel luego de que ella dijera que la trató mal y no se llevan bien.

Hace algunos días Johanna San Miguel reveló que no se lleva para nada bien con Katia Palma, pues la comediante la habría tratado mal cuando trabajaron juntas en Latina.

Tras esto, el programa ‘Amor y fuego’ invitó a Katia Palma a su set para hablar sobre el tema.

¿Qué dijo Katia Palma?

Durante su conversación con los conductores Gigi y ‘Peluchín’, la comediante negó haber tenido alguna mala actitud con la conductora de ‘Esto es Guerra’. “Éramos tres, era imposible que existiera esta cosa”, indicó.

Además, señaló que nunca escuchó ninguna queja de su parte durante el tiempo que trabajaron juntas. “Por lo menos a mis oídos no llegó ningún tipo de queja. Me hubieran dicho ‘Katia, por favor, salúdala con besito’… Terminábamos de grabar y cada uno se iba, punto”, señaló.

Katia no considera que haya algún tipo de celos por parte de Johanna hacia ella.

“Voy a ser sincera, yo no la considero ni competencia, ni creo que ella me tenga celos. Quiero creer que no va por ahí. (…) Tal vez ella quería que todo funcionara como venía funcionando el programa, con la química de Maricarmen”, manifestó.

“La pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella? En las notas que yo he visto, no es contundente con su respuesta y después de tirar barro, ella dice: ‘¿qué pasó?’. No te pases pues”, añadió.

Descartó estar en “EEG” y “El Gran Chef Famosos”

En otra parte de la entrevista, Rodrigo González aprovechó para preguntarle si aceptaría ingresar a “Esto es Guerra” como conductora. Esto lo hizo en el hipotético caso de que el productor de “EEG” estuviera planeando tenerla entre sus filas para aumentar el rating.

Sin embargo, Katia Palma descartó totalmente su ingreso al programa reality. “Prefiero tomar tiner”, señaló.

El conductor también le preguntó sobre la posibilidad de que participe en “El Gran Chef Famosos”. Katia Palma también negó participar en este programa, pues dijo que aún no se han comunicado con ella.

«No me han llamado, todavía», señaló.

«Ahorita no estoy en ningún programa, por eso estoy aquí pues, si no ya me hubieran mandado mi carta notarial como está de moda», añadió.

