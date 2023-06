Compartir Facebook

Katia Palma respondió a las acusaciones de Johanna San Miguel y señaló que no comprende la causa de la enemistad, pues negó haberla tratado mal.

Hace unos días Johanna San Miguel brindó declaraciones para una cuenta de TikTok donde expresó que no le agrada Katia Palma para nada. La conductora indicó que esto se debía a que en el pasado Katia la había tratado mal cuando trabajaron juntas en Latina.

Tras esto, Johanna incluso se atrevió a romper una foto de la actriz en vivo durante el programa ‘Esto es Guerra’ luego de que Zumba en su personaje de el ‘diablito’ se las mostrara en el set.

La comediante no aguantó estas actitudes y se animó a declarar mediante audios para el programa ‘Amor y fuego’.

¿Qué dijo Katia Palma?

Tras ser consultada por la supuesta enemistad con Johanna San Miguel, Katia Palma se tomó la situación con humor.

«Yo no sé de qué está hablando de verdad. Debe ser el huevo pues… el huevo de años que tiene”, señaló la comediante entre risas.

Respecto a las acusaciones de haber tratado mal a la conductora de ‘Esto es Guerra’, Katia indicó no saber a que se refiere Johanna.

“No entiendo, o sea, ¿qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle, decir ‘ya todos almorzamos menos ella’. Eso es tratar mal ¿no? Entonces yo también estoy con una interrogante, pero cada uno con su rollo”, expresó.

Además, la actriz también señaló que cada uno es responsable de sus declaraciones y no piensa comunicarse con Johanna para arreglar las cosas.

“Uno se puede enterrar sola, una cava su propia tumba a veces cuando ya es una cosa obvia», indicó.

«Yo no me voy a tomar el tiempo de llamar y preguntarle, ‘oye, qué pasó’, porque ya estamos viejas. Ese odio que ella tiene, no sé de verdad, no puedo meterme a su cabeza pues”, agregó.

Katia Palma aseguró que visitará el set de ‘Amor y fuego’ próximamente para tratar este tema con más detalles.