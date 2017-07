Katty García habla fuerte y claro sobre su homosexualidad

Luego de que hiciera pública su maternidad y su matrimonio, Katty García dio una entrevista exclusiva para el programa de Ernesto Pimentel, en donde reveló detalles sobre como aceptó su homosexualidad.

“Yo siempre fui, el hecho de que no lo sepa todo el mundo no significa que no lo sea o que yo me esconda (…) he sido muy confundida, muchas veces he dicho no sé ni lo que quiero, ahora me siento decidida, creo que ya todo el mundo se dio cuenta que nada me importa”, dijo la ‘Toñita’ sobre su decisión de confesar que es lesbiana.

En cuanto a su actual pareja, comentó que la conoció hace siete años y fue un amor a primera vista, ya que ni bien la vio dijo: “ella es”.