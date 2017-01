Katy continúa en ‘Domingo de fiesta’

La cantante, actriz y conductora de televisión Katy Jara está feliz porque acaba de renovar contrato con TV Perú y su progra­ma ‘Domingo de fiesta’ continuará por todo el 2017, difundiendo buena cumbia por todo nuestro país. “El 2016 me ha ido muy bien, agradecida con el público que me ha res­paldado, en la televisión se me dio la oportunidad de consolidarme como conductora de televisión, gracias a Dios seguimos un año más”, comentó la intérprete de ‘Déjame su­frir’ para Karibeña.

De otro lado, Katy co­mentó que para el vera­no del 2017 presentará dos nuevos videoclips que formarán parte de su nueva producción musi­cal. “Seguimos creciendo y trabajando junto a Ban­da Mix, este nuevo año se vienen muchas sorpresas”, adelanta.

En cuanto a su vida sen­timental, Jara comentó haber cerrado las puertas al amor y estar enfocada plenamente en sus proyec­tos de empresaria, cantan­te, actriz y conductora de televisión.

