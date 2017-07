Katy García: “Me siento orgullosa como soy”

Muy segura de sí, la exbailarina Katy García reafirmó lo que ya era un secreto a voces, su preferencia sexual. En entrevista con ‘El reventonazo de la Chola’, la popular ‘Toñita’ dijo sentirse orgullosa de ser gay y deslizó que existe ciertos personajes de la farándula, que por temor a quedarse sin trabajo, no revelan su verdadera careta.

“Todas las personas tienen el derecho de decirlo cuando se le dé la gana. Yo siempre fui (gay) pero el hecho que yo no lo dije no quiere decir que no lo sea. Siempre estuve confundida. Necesite muchas cosas para recién darme cuenta de lo que yo quería. Ahora me siento decidida. Ya todo el mundo se dio cuenta de que nada me importa. Me siento orgullosa de ser gay”, sostuvo García, quien lleva seis meses viviendo en Estados Unidos con su esposa Karim Vidal, a quien conoció hace 7 años.

Asimismo, que su embarazo de cuatro meses, recién cumplidos, marcha de maravilla y explicó cómo fue someterse a un fecundación in vitro.

En otro momento, el conductor del programa, Ernesto Pimentel, le consultó si existen figuras del espectáculo que no se atreven a revelar que son gays y esta respondió: “Si hay, pero son personas que no pueden (contarlo). Una de las cosas, siendo artistas, es que se les cierras las puertas. A mí se me cerró la puerta cuando salió una foto mía con Karim, me dijeron “no” porque salió tu foto. Yo decidí dar este paso por mi felicidad”, dijo.

Dato:

Katy también comentó que el peor error de su vida fue sentarse en ‘El Valor de la verdad. “Haber dicho cosas que de repente quería compartir y cosas que había yo caído en lo que la gente me decía, pensaban que eran amigos. Perdí trabajo y la gente me insultaba en la calle”.