Katy Jara da con palo a Mario Hart: “Debe quedarse callado porque le fue infiel a Leslie”

La cantante Katy Jara se mandó con todo y criticó duramente a Mario Hart, quien hace algunos días minimizó la carrera artística de su expareja Leslie Shaw.

“Un hombre que habla mal de su ex me parece un cobarde y no vale nada, él debe quedarse callado porque le fue infiel a Leslie”, señaló ‘la reina de la cumbia sureña’ al diario El Popular.

Por esa razón, recomendó a la ‘colorada’ que olvide al piloto “porque no vale la pena como hombre”. “Es de lo peor porque alguna vez me pasó lo mismo, por eso le digo a Leslie que entierre el pasado”, sentenció.

