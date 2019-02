Katy Jara fue internada de emergencia

La recargada agenda de trabajo le jugó una mala pasada a la popular cantante de cumbia Katy Jara, quien tuvo que ser internada hace unos días por una fuerte descompensación y cancelar algunas presentaciones. La cumbiambera, dio detalles de su estado de salud desde sus redes sociales y señaló que ya se encuentra completamente reestablecida para retomar sus presentaciones este 14 de febrero en la Discoteca Santos de Manchay con Dina Pucar, Cesar Vega y Los Temerarios de Huarochiri

“Mis katylovers estuve un poco alejada de ustedes, debido a una fuerte descompensación que tuve y me trajo hasta aquí (clínica).Afortunadamente todo está bien y ya en orden, pero vaya que pasamos un gran susto junto a las personas que me acompañaban en ese momento. No quería decirles nada para no preocuparlos. Pero ya estoy mejor y descansando para poder retomar mis shows este 14 de febrero y el 17 en Chimbote”, es parte del mensaje de Jara en su cuenta oficial.

“Agradezco a mi familia y algunas personas que se enteraron y han estado pendientes de mi salud, en realidad hemos tratado de mantenerlo en privado, pero debido a las llamadas de varios familiares y amigos, decidí comentarles, ya que no quiero que piensen que no estoy bien. Lo malo ya pasó y dentro de muy poquito volveré a estar con todos ustedes, estoy portándome bien y siguiendo todas las indicaciones del doctor”, explicó la cantante y conductora de ‘Domingos de fiesta de TV Perú’.