Katy Jara: “Los hombres se me corren”

La guapa cantante Katy Jara se puso su mejor vestido para celebrar como se debe el ‘Día del Amor y la Amistad’. A diferencia de otros años, ella ha preparado un día especial al lado de su pequeña hija Lucía (9) y, llegada la noche, brindará por su soltería.

“Llevo un año y tres meses soltera, no ha sido fácil porque tuve una relación bastante larga, pero creo que lo importante es tener las ganas de quererte, valorarte y aprender a querer tu soledad. Hoy tendré un estupendo día al lado de mi hija, mi familia, por la noche me reuniré con unas amigas del club de solteras liderado por mí, haremos las previas antes del concierto que tengo en la discoteca Santos, en Manchay”, dijo Jara.

-¿Cómo te sientes en esta etapa de soltera?

Bien, me siento una mujer con más fuerza, decidida, con más ánimo y con muchas ganas de trabajar. Siempre le digo a las chicas que se tomen su tiempo y se quieran muchísimo.

-Hay quienes en menos de un mes reemplazan al ex…

Eso sucede cuando el amor no es sincero, cuando no quieres de verdad y no es que le vas a guardar luto, es el tiempo que tú creas necesario para sentirte bien con otra persona.

-¿Y ya has conocido a alguien?

Todavía, se me corren, creo que tienen miedo a las chicas de carácter, trabajadoras. Me gustaría muchísimo conocer a alguien, pero que sea casual. Eso sí, debe entender que soy madre sobre todas las cosas.

-¿Cómo tendría que ser tu próximo galán?

Me gustaría un chico 8 o 7 años mayor que yo, trabajador, de porte serio, con su camisita, corbata y zapatos bien lustrados. No me llama la atención un chico pelucón.

-Entonces, no saldrías con un chibolo…

Nunca he estado con un chico menor que yo, siempre me han gustado los maduritos, pero cuando el amor te llega, podría ser un chico menor. No lo veo mal, mientras te sientas bien con esa persona.

-¿Te gustaría tener otro hijo?

Eso se ve con el tiempo, mi carrera musical está comenzando a surgir y la persona que llegue a mi vida tiene que comprenderme. Si las cosas funcionan, sí me gustaría tener una hijita más.

–De otro lado, en redes sociales hemos notado que a veces te critican…

Hay hombres y mujeres que me critican por si tengo un rollito, una arruguita y no solo queda en malos comentarios, también recibo insultos. A la fecha, tengo 33 años y no me avergüenzo, soy una mujer feliz, de hecho ya no tengo el cuerpo de cuando tenía 18 años, pero me siento muy bien conmigo misma.

-¿Te has hecho algún ‘arreglito’?

Mi cuerpo es natural. No soy partícipe de las cirugías.

-¿Cómo cuidas tu figura?

No cuido al extremo mi alimentación, pero sí me gusta comer balanceado, salgo a correr, tomo mucha agua, bailo full body, no es imposible cuidarse.

-¿Tus medidas?

87 de busto, 64 de cintura y 106 de cadera, mis caderas son peligrosas.

-¿Qué es lo que se viene en tu carrera musical?

En marzo volvemos a Chile, Argentina y Tacna. Gracias a Dios estamos trabajando todas las semanas y con el programa, ‘Domingo de Fiesta’, viene una nueva temporada donde vamos a sorprender a nuestros seguidores.

Katy Jara invitó a sus seguidores a disfrutar de su música este 14 de febrero en la discoteca Santos, en Manchay, donde compartirá escenario con Dina Páucar, César Vega y Los Temerarios.