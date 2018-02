Katy Jara rayó en Argentina

En su mejor momento. La popular animadora de ‘Domingos de fiesta’ de TV Perú y cantante de cumbia, Katy Jara, arrancó con buen pie el año, pues ayer finalizó con mucho éxito su gira musical por diversas ciudades de Argentina, donde convocó una gran cantidad de público que coreó a rabiar sus conocidas canciones: ‘Dejenme sufrir’, ‘Cantinero’, ‘Vas a llorar’, entre otros.

Katy habló con Karibeña y señaló estar emocionada por el cariño que recibió del público de Jujuy, San Salvador, Susques, Uquia, Abrapampa y Puesto Márquez. “Estuve del 7 al 14 de febrero en la zona norte de Argentina. Me fue espectacular, es mi primera vez como solista, pues cuando vine fue con Agua Bella. Estoy muy feliz por la acogida de la gente, realmente no me esperaba tanto cariño y que vayan a mis shows con pancartas. Hubo público peruano y también de otras nacionalidades”, dijo la ‘Reina del sur’ de la cumbia.

Sin embargo, Jara no tiene descanso, pues ayer retomó las grabaciones del sintonizado programa ‘Domingos de fiesta’ y de inmediato agarra sus maletas para viajar al sur a continuar con sus presentaciones este sábado en el Cusco, domingo en Valle de Pescadores (Arequipa) y lunes en Tacna.

“Gracias a Dios tengo mucho trabajo, luego de esta gira en el sur del Perú estaré tomando unos días de descanso para grabar solo el programa en Lima. Hay muchos proyectos para este año, voy a grabar nuevos temas y seguir creciendo en la música”, comentó la sensual Katy que afirma que está solterita. (K.C.)