Katy Jara se defiende de ataques en redes

“Cada día que pasa me siento una mujer fuerte, capacitada y, sobre todo, muy sexy”. Así responde la popular cantante de cumbia Katy Jara, ante los ataques que recibe en su cuenta oficial de Instagram cuando publica fotografías en diminutos trajes y la califican de “vieja”. Ella no hace caso a las críticas y asevera: “Ya es hora que las mujeres nos valoremos”. “Recibo comentarios bonitos y también críticas por mi edad. Estoy en la base de los 30 y sí me siento sexy, creo que toda mujer es sexy en la medida que se lo crea. No importa si tienes un kilo de más o lo que sea. Ya es tiempo que las mujeres tenemos que valorarnos y empoderarnos y sentirnos fuertes, apoyarnos entre todas”, aseveró la cantante y animadora que estuvo en el avant premiere de la película ‘Ya veremos’.

“A veces es lamentable que cuando cuelgo unas fotos en Instagram pongan que estoy muy vieja para hacer eso. Y no es la edad, yo cuando cumpla 40 igual me voy a seguir sintiendo fresca y joven, el tema de la edad en la mujer ya está de más, importa cómo una se sienta por dentro. La edad que tengo no me afecta, las mujeres ya debemos de dejar esos prejuicios de la edad”, afirmó Katy, que este sábado 19 de enero se presentará en Juliaca y alista gira a Bolivia nuevamente.

GRABA CON JULIE FREUNDT

De otro lado, la trujillana se lució en sus redes al lado de la cantante criolla Julie Freundt y anunció que está preparando un nuevo proyecto. “Me ha invitado a ser parte de su nuevo disco, no puedo decir mucho, solo que algo va a pasar entre la música criolla y la cumbia, es un honor que me haya invitado. Es muestra de que seguimos avanzando de manera positiva, sin hacerle daño a nadie y por mérito propio”, destacó. De otro lado, la artista trujillana anunció que a partir de febrero arranca la nueva temporada de su programa ‘Domingos de fiesta’ de TV Perú que regresa renovado tras cuatro años de emisión, con nuevas secuencias y escenografía. (K.Cabrera)