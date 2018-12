Katy Jara se pone calzoncito amarillo

Katy Jara es seguidora de las cábalas por Año Nuevo y dice que hoy a las 12 de la noche recibirá el 2019 con su calzoncito amarillo para atraer la suerte, trabajo y calma a su vida. La cantante de cumbia y animadora de ‘Domingos de fiesta’ señaló que este ha sido un año de mucho aprendizaje en su carrera artística.

¿Qué cábalas realizas a parte del calzoncito amarillo?

También me pongo dólares en el bolsillo para que no me falte trabajo, este año me ha ido muy bien tanto en lo musical como en la televisión y por eso también tengo mucho que agradecer a Dios por las bendiciones. A parte del calzoncito amarillo me vestiré de blanco para atraer la paz y calma a mi vida.

¿Cuál es tu resumen de este 2018 y qué esperas de este 2019?

Este año ha sido espectacular para mí. Mi carrera musical inició una nueva etapa de expansión internacional, hemos visitado algunos países de Latinoamérica y este 2019 musicalmente se vienen nuevas canciones.

¿Qué proyectos se vienen?

Bueno voy a grabar nuevos videoclips con los temas que vamos a estrenar en los próximos meses, además ya se confirmó una gira musical por Ecuador y Brasil.

¿Qué te deja este 2018?

Me deja mucho aprendizaje y me deja soltera (risas). Parece que aún no aparece el hombre que no se intimide con una mujer trabajador e independiente, pero lo tomó con tranquilidad porque la felicidad no te la da otra persona sino una misma.

¿Sigues creyendo en el amor?

Sigo creyendo y soñando a que llegue el amor a mi vida, pero tampoco me desespero. El hombre que llegue a mi vida debe venir a sumar mi felicidad junto a mi hija, a ser un compañero y aceptar mi carrera porque los hombres celosos no van conmigo.

¿Este 31 la pasarás trabajando?

Así es, estaré Tacna en la explanada Norte y el 1 de enero en Juliaca en la explanada Sur. Gracias a Dios lo recibo con mucho trabajo así que estoy muy feliz.