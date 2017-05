Katy Jara sorprende las redes sociales con este radical cambio de look

La bella Katy Jara no deja de sorprender. A través de sus redes sociales, dejó con la boca abierta a todos sus fans al someterse a un radical cambio de look, con una vestimenta muy elegante y el cabello corto.

“Aunque me llores, no te volveré a creer. Me da igual su hablas bien o su hablas mal, de este amor que no supiste ni cuida”, es la leyenda del video de la cantante ¿Será que prepara un nuevo videoclip?

Hasta el momento la imagen ya cuenta con más de 300 likes y diversos comentarios de sus seguidores, quienes no pierden el tiempo en elogiarla.