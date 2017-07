¡Katy Jara y su Banda Mix lanzan primicia musical!

La cantante, actriz y conductora, Katy Jara, se encuentra en uno de sus mejores momentos como artista, ya que no sólo es un éxito su programa ‘Domingos de Fiesta’, sino que ella junto a su Banda Mix han sacado un nuevo tema que promete con convertirse en el más pedido.

El tema lleva por nombre “No vale la pena llorar por ti” y fue compartido a través de un video con la letra en su cuenta oficial de Facebook. La historia trata de una mujer decidida a no llorar por un hombre que no vale la pena y no la supo valorar.