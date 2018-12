Keiko Fujimori: “Dejarme sin defensa es cruel y perverso”

A través de Facebook, Keiko Fujimori, internada en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, rechazó que su abogada Giulliana Loza, sea incluida en la investigación que se le sigue a ella, por presunta obstrucción a la justicia. En esa misma situación están los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y Danae Alessandra Calderón Castro. Todos ellos formaron parte de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular en el caso Odebrecht.

SE SOLIDARIZA

“Aquí estoy, 45 días presa, observando cómo el juez y el fiscal de primera instancia siguen atropellando sin compasión el debido proceso para que yo no salga de aquí”, escribió Keiko en su red social Agradeció a su abogada por seguir defendiéndola. “Quiero manifestarle todo mi cariño y solidaridad a mi abogada Giulliana Loza por su valentía de seguir adelante a pesar de estas amenazas contra el ejercicio de su profesión y contra su libertad, por el solo hecho de haberse atrevido a defenderme en un momento tan difícil “, añadió. “A tan sólo 24 horas de mi crucial audiencia de apelación, los últimos acontecimientos me están llevando de la ilusión a la preocupación. Que me quieran dejar sin defensa legal en este momento es algo realmente cruel y perverso. Todo esto es doloroso pero confío en la justicia de mi país”, precisó.