Kevin Blow advierte a Rosángela Espinoza

Kevin Blow no toleró más las indirectas de Rosángela Espinoza, quien lo tildó de ‘lonchera’ entre otros fuertes adjetivos que no le gustaron para nada. Ante ello el amiguísimo de Micheille Soifer le advirtió que no está dispuesto a aguantar más ataques de la modelo.

“Ella tiende a tildar. Es desequilibrado que una mujer sea la que me ponga sobrenombres o cosas, porque yo no voy a caer en su juego, pero me está provocando’, dijo Kevin.

“Ya se me están subiendo los poderes y después no me voy a poder controlar. No es la primera vez que ante cámaras y detrás viene con el veneno, porque sé que has venido con chismes donde Michelle buscando alejamiento. Solamente digo que van dos. Tres, mami, y me muerdo y yo mismo boto veneno. Ojo con eso’, finalizó.