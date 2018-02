Kevin Blow: “Erick Sabater agredía a Michelle Soifer”

Se cansó de las acusaciones de Erick Sabater, quien lo llamó “ratero” y lo calificó de mal padre por supuestamente tener “abandonados a sus hijos”, Kevin Blow afirmó que llevará a los tribunales al modelo. Además, descartó que Michelle Soifer haya sido retirada de ‘Esto es guerra’ por su peso y contó que cuando Erick estaba con ‘Michi’ la “agredía verbalmente”, haste le mentó la madre.

Erick ha dicho que ustedes están sacando de contexto lo que dijo…

Este tipo es un descarado porque no es la primera vez que lo hace, te puedo mostrar varios videos donde él dice una cosa y luego dice ‘yo no dije eso’. Me parece pésimo que un hombre se meta con una mujer porque él dijo: ‘A Michelle no la llaman porque está gordita’.

¿Botaron de ‘EEG’ a Michelle por su peso?

Hasta donde tengo entendido Michelle se está recuperando de una lesión y no sé dónde va a poner la cara cuando ella vuelva a la televisión. Erick es muy fanfarrón, yo lo conozco en interno y el trato que le daba a Michelle era malo como si le tuviera rencor. Nunca soportó que sea más influyente que él.

Eso quiere decir que siempre la criticó por su físico…

De la misma Michelle sé que le dijo que si ella quería volver con él, tenía que bajar de peso, sin mencionar de agresiones verbales que eso no me contaron, sino que yo me gané con una discusión fuerte de ellos. En mí delante le gritó y le mentó la madre. Imagínate si eso era delante mio, cómo la trató a solas.

Erick te ha tachado de ladrón y mal padre…

Ese es un tema que lo voy a ver en un juicio porque va a tener que demostrar que soy un ladrón. También ha dicho es que mis hijos son un error, mi hija mayor tiene 11 años, ella siempre vive pendiente de las redes, entonces cuando escribe Kevin Blow aparece todo.

La demanda será por difamación…

Sí, no lo hare por mí, sino por mi madre y mis hijos. Ha intentado dejarme como lo peor.(J.Aspilcueta)