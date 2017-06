Kevin Blow insulta a fan de Micheille

Kevin Blow, el amigo cercano de Micheille Soifer, arremetió contra un fan de la guerrera porque dice que lo viene atacando desde su cuenta de Instagram. Este ‘michilover’ afirma que el boricua andaría en coqueteos con una menor de edad.

“Es increíble que una persona invente tantas cosas. Él, usando su nombre, escribe que yo estoy coqueteando a una seguidora de Micheille de solo 16 años. Esta persona es un baboso”, indicó Kevin, durante una transmisión en vivo. “Le he pedido a Micheille que hablé con él pero parece que no me hace caso. En verdad no he querido salir a arreglar este tema por todo lo que he estado pasando pero lo solucionaré”, finalizó.