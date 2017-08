Kevin Blow: “Micheille es celosa”

Kevin Blow confesó que la ‘declaración’ a Michelle Soifer solo hizo ante tantos rumores en torno a ellos. “Lo hice por las especulaciones si están o no, cuándo me de­claro. Lo hice oficial, me mandé y ya vieron, no estamos. ¿Si fue verdadero o impuesto? Yo conozco ciertas cosas de Micheille, si yo hubiese querido hacerlo, como yo quisiera, sería de otra forma y ni siquiera en televisión”, dejando entrever que dicha confesión fue más armada que sincera. Sobre si ‘Michi’ es celosa y se inmiscu­ye en su trabajo, explicó que “la mujer que no es celosa, es hombre, pero que ella tome decisiones que influyan en mi vida, no. No tendría por qué”, enfatizó.