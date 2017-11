‘Kiwis’ golearon con peruanas

La selección de Nueva Zelanda disfrutó de su última estancia en el Perú como si hubieran ganado la clasificación a Rusia 2018. Los jugadores la pasaron de lo mejor en Lima luego de la derrota y fue una fotografía que se viralizó en Facebook la que delató al neozelandés Bill Tuiloma, a quien se le ve besando a una la modelo peruana Melissa Marquez.

Marquez se comunicó en el programa ‘Espectáculos’ y descartó algún affaire, además desmintió que la foto haya sido tomada un día antes del partido con Perú. Aclaró que el defensor del equipo Kiwi es solo un amigo. “Yo tengo un amigo que es representante de fútbol en Europa y a él lo conozco porque vive en Estados Unidos, donde yo he vivido mucho tiempo. Lo fui a visitar porque él tenía una casaca que me iba a obsequiar”, contó Melissa que se mostró molesta por la serie de especulaciones.

“Yo le dije al ‘Zorro’ si me quería acompañar porque yo me lo iba a encontrar a las 5 de la mañana, antes de que se vayan al aeropuerto. Me tomé una foto con él, me dio un beso en el cachete y después se especuló un montón de cosas. Pero yo no me he jugado la pichanga que el ‘Zorro’ suele jugar”, agregó Marquez no descartó que se vuelvan a encontrar en Estados Unidos, pues ella viajará muy pronto a dicho país donde reside el jugador neozelandés.

Luego de la foto de Tuiloma en las redes también comenzaron a circular imágenes de los jugadores conversando en el hotel con varias féminas, incluso al técnico del equipo Anthony Hudson –que se quejó porque los hinchas peruanos perjudicaron a su equipo- se le ve sentado en un sillón conversando con una bella dama que tiene un sensual escote.