Koky preocupado por su amiga Evelyn

El estilista Koky Belaunde señaló que la noticia de la supuesta detención de su amiga la ‘reina del sur’ lo sorprendió, pero no sabe nada concreto y menos si ha sido confirmado.“Yo sé tanto como la gente, he llamado a la familia y tampoco responde. No sé si es cierto o no que está presa, si es verdad lo único que puedo decir que los amigos estamos en las buenas y en las malas”, aseveró.

“Me preocupa la mamá de ella porque sufre de hipertensión, y sus hijos, porque son menores. Espero que esto no sea cierto. Por consideración a la familia de ella se debe tener cuidado de lo que se informa si no hay nada confirmado”, apuntó.(K.C)

