Korina a Leslie Shaw: “Deja en paz a Mario Hart”

La venezolana Korina Rivadeneira salió al frente a defender a Mario Hart y callar a Leslie Shaw, quien desde hace algunas semanas viene criticando la carrera musical del piloto, indicando que no tiene talento para el canto.

“Hay personas que desde chiquitas cantan, pero si hay otras que les gusta, les apasiona y quieren comenzar a trabajarlo (de adultos), déjalo en paz. Que lo haga y que lo trabaje”, sostuvo Korina para el bloque de espectáculos de “Primera Edición”.

A la vez, sostuvo que estaba cansada que Leslie se meta con Mario y le aconsejó que haga su vida. “A veces preferiría no opinar pero como que no está bien. Sé que (Leslie) es una persona que está llevando un programa de chismes pero yo no haría esas cosas. Mi ex pareja hace de todo y dice de todo y yo tranquila. Depende de cada quién. No está bien lo que está haciendo”, enfatizó.

