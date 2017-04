Korina afirmó que los conductores de “Latina” la odian y Jazmín Pinedo le responde así

Este último miércoles la modelo Korina Rivadeneira estalló contra los programas de “Amor, Amor, Amor” y “Espectáculos”, indicando que sin ningún motivo se ensañan con ella. A la vez anunció que todo esto se da porque le tienen odio.

Ante esta situación, esta mañana la conductora Jazmín Pinedo, muy incómoda despotricó nuevamente contra la venezolana indicando que todo este problema se ocasionó por irresponsabilidad de ella misma.

“El día de ayer salió a decir porque a mí, porque me odian. No te odian reina lo que pasa es que ha generado una noticia por tus errores y tus malas maneras de llevar tus cosas en temas migratorias y toda la prensa se ha enterado… No somos los únicos medios que hemos comentado el tema entonces Korina se pregunta porque a mí porque a mí. Durará lo que tenga que durar hasta que salga otro escándalo, porque lo que ha hecho es un escándalo al tratar de burlarse de los peruanos”, señaló.