Korina asada con los programas de “Latina”

La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, está cansada que las cámaras de Latina la persigan “a todos lados” y pidió que respeten su privacidad, caso contrario evaluará demandarlos por violación a la intimidad.

“Yo no sé manejar este tipo de situación, todo el acoso, la perseguidera, están ahí encima, las cosas como que me fastidian. Estoy súper molesta porque hay una persona que para todo el tiempo ahí grabando y es de mi propio condominio, legalmente no está bien. Y puede ser denunciado por acoso a la privacidad”, dijo muy fastidiada la participante de ‘Esto es guerra’ para ‘Estás en todas’.

“Podría (demandar), pero no lo voy hacer, pero si ya se excede quién sabe, salgo de mi casa y hay dos autos, me voy y me persiguen. Hubo un momento que lancé la puerta de mi casa porque estaban persiguiéndome, no puedo creer que haya pasado. Casi me estrello dos veces”, agrega la venezolana.

Asimismo, dijo que jamás se imaginó que su relación con Mario Hart le traería tanto problemas. “Yo estaba reacia, no tenía intenciones de salir con Mario, pero son cosas que pasan, hay personas que te llegan a gustar”, dijo.

De otro lado, dejó en claro que no le incomodó que su ex, Krayg Peña haya ingresado al reality de competencia en el que trabaja. “No me fastidia, pero como que me agarra de sorpresa”, sostuvo.

